"Sognare Teatro Famiglie", torna la rassegna per famiglie al Quaranthana

Dal 22 ottobre al 12 novembre, alle ore 17:00 giunge all’undicesima edizione la rassegna Sognare Teatro Famiglie, al Quaranthana, il teatro comunale di San Miniato (via Zara 58, loc. Corazzano), organizzata dal Teatrino dei Fondi, con il sostegno del Comune di San Miniato, della Regione Toscana e del Ministero della Cultura.

Una rassegna di spettacoli famiglie e bambini, in domenicale, per assaporare insieme la magia del teatro, far rivivere le favole classiche e nuove drammaturgie per bambini sul palcoscenico, in un clima di condivisione e di incontro con una varietà di linguaggi artistici, dal teatro d’attore, al teatro di figura, ala clownerie.

Domenica 22 ottobre ore 17:00 inaugura la rassegna I COLORI DELL’ARCOBALENO con Serena Cercignano, testo e regia di Enrico Falaschi, uno spettacolo che con la magia di un grande librone pop-up e le bellissime illustrazioni di Sara Flori racconta il viaggio esperienziale di Enza, che attraverso una serie di incontri e di prove andrà in cerca dei colori perduti dell’arcobaleno e dei valori simboleggiati da ciascun colore come il coraggio, la sincerità, la fiducia, la speranza, la saggezza e l’altruismo. I colori dell’arcobaleno è uno spettacolo fantasioso e divertente pensato per i piccoli spettatori.

Domenica 29 ottobre ore 17:00 sarà la volta della compagnia TeatroP con lo spettacolo UNA MERENDA DA PAURA. Nella cucina della pasticceria di Strega Lucrezia e Stregone Bartolomeo, suo cugino, ci aspettano tante sorprese. Da un lato Bart, dopo il suo ultimo viaggio, ha scoperto l’importanza di un’alimentazione salutare che vuole far conoscere a tutti gli abitanti di Puzzo Stregato, compresa la terribile e golosissima cugina. Dall’altro Lucrezia, golosissima e molto arrabbiata, ha fretta di completare l’ordine che risolverà tutti i loro problemi economici.

Domenica 5 novembre ore 17:00 va in scena CASA ROMANTIKA di David Bianchi e Riccardo Rombi, con David Bianchi “Giulivo”, uno spettacolo teatrale che intreccia clownerie, mimo, musica e immaginazione per parlarci, senza parole, di un tema attuale come quello della plastica. Protagonista è Roman, un Clown pescatore ubriacone, allergico all’acqua, che sorpreso da una tempesta, naufraga con la sua barca/carrello, su un’isola di plastica.

Domenica 12 novembre ore 17:00, l’ultimo appuntamento che chiude la rassegna è con Nata teatro in BRUTTO ANATROCCOLO di L. Valenti con L. Valenti e M. Sassoli, musiche di L. Bachini. Lo spettacolo, ispirato alla fiaba di Andersen, attraverso le tecniche del teatro di figura, affronta la tematica dell’accettazione di sé, la meravigliosa avventura della crescita e la necessità di sognare e sperare; un modo per raccontare le diversità e le varie tappe della vita, attraverso la crescita, l’accettazione di sé e la scoperta dei propri talenti.

Ingresso:

Adulti 6 € | Bambini 5 €

Prenotazione: 370 – 3687878 / 0571 462835 - comunicazione@teatrinodeifondi.it

Quaranthana – Teatro Comunale di San Miniato

Via Zara 58, 56028 San Miniato (loc. Corazzano)

0571 462835

www.quaranthana.it - www.teatrinodeifondi.it

Fonte: Teatrino dei fondi / Titivillus - Ufficio stampa