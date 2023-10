La Via dei Presepi, iscrizioni aperte per privati, associazioni e scolaresche

Cerreto Guidi si incammina verso la XII edizione della Via dei Presepi in programma dall’8 dicembre 2023 al 14 gennaio 2024. Diventata in pochi anni meta di numerosi visitatori, la manifestazione è anche quest’anno nel circuito Terre di Presepi.

Nei giorni scorsi si è svolto un incontro con le associazioni per gettare le basi per la prossima edizione aperta naturalmente alla partecipazione di privati, di associazioni, di gruppi e di scolaresche.

È stato definito un regolamento consultabile sul sito del comune (www.comune.cerreto-guidi.fi.it). La partecipazione è gratuita e le iscrizioni che devono essere compilate su un apposito modulo, anch’esso disponibile sul sito del Comune, vanno formulate entro e non oltre il prossimo 26 novembre.

"La Via dei Presepi - commenta il sindaco Simona Rossetti - è un appuntamento tradizionale che si avvale del contributo di tutta la comunità. Siamo soddisfatti di verificare come sia stato possibile creare intorno alla tradizione del presepe, una maggiore conoscenza e valorizzazione del nostro territorio, ma siamo anche consapevoli che si possano raggiungere ulteriori e più ambiziosi obiettivi".

In attesa di questa nuova edizione, i presepi invaderanno le vie del centro storico di Cerreto Guidi, già nel pomeriggio di Sabato 18 novembre quando si svolgerà il Corteo delle Natività e dei Presepi più lungo d’Italia promosso dall’Associazione Nazionale Città dei Presepi, presieduto dal Sindaco Simona Rossetti, e dal Comune di Cerreto Guidi, in collaborazione con le parrocchie, le associazioni e le contrade.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa