App immersiva per il Museo archeologico nazionale di Firenze

Il Museo archeologico nazionale di Firenze della Direzione regionale musei della Toscana del MiC presenta “MAF360”, una nuova APP in realtà aumentata per immergersi nella storia dei suoi capolavori e per una visita virtuale a 360° in ogni sala.

Una straordinaria ripresa aerea su tutta Firenze che termina con una suggestiva discesa in picchiata nel giardino storico del Museo archeologico invita il pubblico a una dettagliatissima visita virtuale nelle diverse sezioni del museo e tra i suoi capolavori, mai così definiti in ogni particolare.

I reperti ci “parlano”, ma talvolta nello spazio delimitato delle sale espositive possono apparire come pezzi di storia lontani dal loro contesto originario.

Questo indispensabile legame spazio-temporale potrà essere colmato da “MAF360” la nuova APP immersiva in realtà aumentata realizzata grazie al contributo di Fondazione CR Firenze nell’ambito di “LABORATORI CULTURALI”, il bando tematico che la Fondazione dedica all’innovazione digitale e ai nuovi pubblici dei musei.

L’idea del nuovo applicativo è ricreare un collegamento virtuale con il territorio in cui questi oggetti sono stati rinvenuti, dando al visitatore uno strumento di interpretazione aggiuntivo rispetto ai pannelli e alle infografiche tradizionali che per mancanza di spazio non sempre possono dare tutte quegli approfondimenti necessari alla contestualizzazione storica, geografica e sociale in cui questi preziosi manufatti si trovavano prima di essere musealizzati.

Il progetto ha raggiunto il duplice obiettivo di offrire al MAF nuovi strumenti di lettura delle collezioni con tecnologie digitali innovative ed efficaci per coinvolgere off\line ed on\line un pubblico eterogeneo dal punto vista anagrafico e socio-culturale, con un focus e un’attenzione particolare alle persone diversamente abili e alle scuole.

Partner del progetto sono IdeaMuseo e Reon Studio, due aziende fiorentine rispettivamente impegnate nella valorizzazione e comunicazione di luoghi di interesse culturale e nella realizzazione di supporti informatici, digitali, video-fotografici, oltre che di marketing.

Lavorando sui risultati delle precedenti analisi sui visitatori e collaborando a stretto contatto con il personale del museo gli strumenti digitali ampliano la narrazione della complessità storica ed archeologica del MAF rispettando ed integrando le tecnologie già esistenti, aggiungendo nuove occasioni di apprendimento oltre che di divertimento (edutainment).

MAF360, completamente gratuita, permette di scoprire il Museo Archeologico Nazionale di Firenze attraverso uno strumento pratico e divertente. È possibile scegliere di percorrere virtualmente le sale e i corridoi del museo dal proprio smartphone o anche da desktop; oppure nei focus point del museo è possibile accedere a notizie, fotografie d’epoca e curiosità relative ai reperti delle collezioni egizia, etrusca e greco romana. Questi dettagli extra saranno accessibili dallo smartphone semplicemente inquadrando il codice nelle vicinanze dell’opera che si vuole approfondire. Si potranno seguire così le orme degli archeologi del passato o dei primi curatori del museo e apprezzare da vicino la storia di uno dei primi musei archeologici in Italia con “il MAF intorno a te” il virtual tour del museo a 360°, e con la funzione A\R di realtà aumentata per approfondire i dettagli delle opere e il loro contesto.

La nuova APP è accompagnata dal video di invito alla visita “Un Viaggio chiamato MAF” rivolto in particolare al pubblico dei più piccoli.

Fonte: Ufficio Stampa