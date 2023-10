Appuntamento con la cucina sostenibile a San Miniato

Si svolgerà domenica 22 ottobre al Circolo Arci “G. Monti” di Stibbio il primo evento del progetto “Giovani.com-comunità ecosostenibili”, progetto di Arci Valdarno Inferiore APS in collaborazione con Arci Empolese Valdelsa APS, presentato sul bando Cesvot “Siete presente 2023”.

L’appuntamento di domenica è dedicato alla cucina sostenibile: dalle 17,30 laboratorio di cucina gratuito a cura di Alberto Biagetti e dalle 19,30 apericena sostenibile. Interverranno Arianna De Conno, del laboratorio di Studi rurali Sismondi e Angela Bagagli della Sezione soci Coop Valdarno Inferiore Unicoop Firenze, sezione che ha fornito i prodotti alimentari per la realizzazione della lezione.

Saranno presenti anche i membri della “Stoviglioteca” di San Romano, che illustreranno azioni e finalità della loro organizzazione che promuove e ”affitta” stoviglie lavabili e riutilizzabili per ogni evento evitando così “l’usa e getta”.

Quella di domenica sarà sicuramente un’esperienza sia teorica che pratica nella quale si potranno apprendere ricette svuotafrigo e modalità e organizzazioni in cucina per fare bene prima di tutto all’ambiente, oltre che alla nostra salute e al portafoglio .

Per partecipare al laboratorio e all’apericena è necessaria la prenotazione: contattare ponteagola@arci.it o 3484408140 (David)

Al progetto, promosso da CESVOT, Giovani Sì Regione Toscana, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio Civile Universale, oltre che varie fondazioni bancarie, hanno aderito anche alcuni Circoli Arci tema, consapevoli dell’importanza del tema della sostenibilità ambientale e dell’impegno e della partecipazione dei giovani.

Quello di domenica sarà il primo di tre eventi su temi cari e condivisi: cucina, viaggi e moda sostenibile. Saranno tre incontri molto informali, anche laboratoriali, con la presenza di giovani esperti del territorio a guidare i partecipanti.

Dall’esperienza acquisita in questo percorso formativo, il progetto intende realizzare una guida cartacea sulle buone pratiche in tema ambientale rivolte a tutti i cittadini e ai circoli, che con messaggi chiari sappia dare veloci consigli per fare bene all’ambiente e al portafoglio, sia che si tratti di piccoli trucchi per risparmiare su consumi e non sprecare acqua o altri beni comuni, sia che sia la di scelta di cibi a km 0 con ricette svuota frigorifero o che invece sia l’individuazione di mete lontane dal turismo di massa con trucchi per impattare il meno possibile sul nostro pianeta.

I prossimi eventi

Venerdì 3 novembre, ore 18 Circolo Arci Petroio (Vinci) – I viaggi sostenibili

Domenica 19 novembre, ore 18,00 Circolo Arci Torre Giulia San Romano – Moda e riuso-Pensare sotenibile

Gli incontri sono tutti gratuiti e su prenotazione

