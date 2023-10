Apre all’Orto Botanico il primo percorso urbano per osservare le farfalle

A passeggio fra i fiori e le piante del Giardino dei Semplici, per contribuire a proteggere la biodiversità delle farfalle. È l’opportunità offerta ai cittadini dall’Università di Firenze con il primo percorso urbano dedicato al monitoraggio degli insetti impollinatori, che verrà inaugurato sabato 21 ottobre all’Orto Botanico del Sistema Museale dell'Ateneo fiorentino (via Pier Antonio Micheli 3, Firenze - ore 11).

Durante l’iniziativa, Mariagrazia Portera e Leonardo Dapporto, rispettivamente ricercatori del Dipartimento di Lettere e Filosofia e del Dipartimento di Biologia Unifi, guideranno il pubblico lungo un percorso di 500 metri (denominato transetto), fornendo indicazioni sull’identificazione delle farfalle. “L’incontro ha l’obiettivo di coinvolgere il pubblico di tutte le età in semplici azioni di tutela della biodiversità urbana – spiega Portera –. Vogliamo mostrare come tale attività rivesta una grande importanza per il monitoraggio relativo alla presenza e allo stato di salute dei tanti insetti che vivono nell’Orto”.

Per partecipare alle attività – che in caso di maltempo si svolgeranno nell’ostensio dell’Orto Botanico – è consigliata la prenotazione, telefonando allo 055 2756444. L’ingresso è gratuito per gli studenti delle università toscane.

L’appuntamento rappresenta l’avvio di “NATCULT.transetto”, uno dei progetti vincitori di Unifi Extra 2023, il bando per il public engagement dell'Ateneo fiorentino, promosso per valorizzare il rapporto con la comunità per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio.

Fonte: Università degli Studi di Firenze - Ufficio stampa