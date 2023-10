Banco Alimentare torna a raccogliere prodotti, aderiscono 460 punti vendita in Toscana

Torna sabato 18 novembre l’appuntamento con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare durante la quale si potranno acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle organizzazioni partner territoriali convenzionate con le 21 sedi Banco Alimentare.

In più di 11.000 supermercati in tutta Italia, oltre 140.000 volontari di Banco Alimentare, riconoscibili dalla pettorina arancione, inviteranno ad acquistare prodotti a lunga conservazione come olio, verdure o legumi in scatola, polpa o passata di pomodoro, tonno o carne in scatola e alimenti per l'infanzia.

In Toscana saranno coinvolti circa 10.000 volontari in oltre 460 punti vendita per andare poi a portare alimenti alle 540 strutture convenzionate con il Banco Alimentare della Toscana che assistono oltre 122.500 persone. Con la Colletta, lo scorso anno in Toscana furono raccolte 370 tonnellate di prodotti alimentari.

“Stiamo attraversando un periodo carico di tensioni, difficoltà e paura, sia a livello nazionale che internazionale – commenta Leonardo Berni, presidente del Banco Alimentare della Toscana – e in questo contesto organizzare la 27ma della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare ci riempie di gratitudine. Possiamo essere parte di un gesto che, oltre a dare immediato e concreto aiuto alle molte persone che in Toscana vivono difficoltà economiche, costituisce la miglior risposta alla cultura della guerra e della violenza, alla cultura della solitudine, pone un punto concreto di speranza: condividere i bisogni per condividere il senso della vita. Ringrazio anticipatamente tutte le persone che con immutato slancio, da quasi 30 anni ci aiutano a portare avanti questa importante giornata”.

Alla generosità dei cittadini toscani, si aggiungono anche alcune donazioni “speciali” delle realtà che sostengono ogni giorno l’impegno del Banco Alimentare: ad esempio il Consiglio Regionale della Toscana, come già lo scorso anno, darà un contributo straordinario con una donazione da 1.000 euro.

Sarà possibile donare la spesa anche online su alcune piattaforme dedicate: per conoscere le varie modalità di acquisto dei prodotti e le insegne aderenti all’iniziativa è possibile consultare il sito www.colletta.bancoalimentare.it .

Per la prima volta Benedetta Parodi è il volto della Colletta Alimentare e commenta così la sua partecipazione: “Ogni anno Banco Alimentare organizza la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare e in questa occasione mi unisco all’invito a compiere un gesto semplice, concreto e alla portata di chiunque. Aderisco da sempre, ma quest’anno sono ancora più felice di aver aiutato gli amici di Banco Alimentare partecipando anche allo spot tv e li ringrazio per avermi coinvolta in questa bellissima iniziativa” - conclude Benedetta Parodi.

La Colletta Alimentare, gesto con il quale la Fondazione Banco Alimentare aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2023 indetta da Papa Francesco, è resa possibile grazie alla collaborazione con l’Esercito, l’Aeronautica Militare, l’Associazione Nazionale Alpini, l’Associazione Nazionale Bersaglieri, la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV, la Cdo Opere Sociali e il Lions Club International.

Fonte: Banco Alimentare della Toscana