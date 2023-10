Buongiorno oggi ringrazio Giulia da Milano, ormai siamo diventate amiche anche se non ci conosciamo di persona. Anche lei come me è stata in Sicilia per le sue vacanze.

La scorsa settimana mi ha mandato la foto di questa ricetta la Coponata Siciliana versione Trapanese, dicendomi che aveva nostalgia del suo viaggio e per questo ha deciso di portare un po' di Sicilia a casa sua, io ho subito approfittato chiedendole la ricetta.

Questo è un piatto saporito, colorato e profumato che riporta all'estate, approfittiamo ancora delle melanzane e dei peperoni di stagione.

Ringrazio anche per la bella foto del piatto finale! Anche questa ricetta è da sperimentare!

Caponata Siciliana - versione Trapanese

Ingredienti per 6 persone

100 gr. cipolle

100 gr di sedano

2 melanzane grandi

2 peperoni rossi

160 di pomodori datterino o ciliegini

70/80 gr Olive nere circa (vanno bene anche quelle verdi) senza il nocciolo.

Un cucchiaio di Capperi

250 ml circa di Passata di pomodoro

Olio extra vergine d’oliva

Basilico q.b

1 cucchiaio pieno di zucchero

1 bicchiere di aceto bianco (a me non piace troppo forte di aceto, ho messo mezzo bicchiere)

50 gr Pinoli circa

60 gr Uva passa

60 gr di Mandorle pelate

Sale q.b

Preparazione

Pulite per prima cosa le melanzane, i peperoni, il sedano e dopo farli a cubetti, il pomodoro tagliatelo a metà. In una padella bella grande, friggete le melanzane con i peperoni, (io uso l’olio buono come diciamo da noi extra vergine d’oliva) ma va bene quello per frittura. Quando saranno dorate mettetele da parte in una ciotola con carta assorbente. Prendete una padella e mettete due giri d’olio, aggiungete la cipolla tagliata sottile, il sedano, i capperi le olive nere e l’uva passa, man mano mescolando. Aggiungete i pomodorini tagliati in quattro parti, e dopo la passata di pomodoro, in fine un pizzichino di sale. Aggiungete a questo punto le melanzane e i peperoni che avete messo da parte prima, mescolate bene. Sfumate con l’aceto e aggiungiamo il cucchiaio di zucchero. Aggiungiamo i pinoli e le mandorle leggermente tostati prima (le mandorle le ho tritate leggermente con il mortaio). Aggiungete il basilico spezzettandolo con le mani. Cuocete circa 15/20 minuti.

Giulia

