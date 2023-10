Carabinieri all'opera sul territorio e contro le truffe

Incontri mirati a illustrare alle persone come riconoscere azioni di truffa, di solito portate avanti da persone che si spacciano per appartenenti alle forze dell'ordine o a società di luce o gas, il tutto per farsi consegnare del denaro illecitamente.

A Pomarance, i carabinieri hanno così portato avantio in una conferenza la propria opera di prevenzione a beneficio delle persone.

A Pisa, i militari dell'Arma hanno invece fermato diverse persone, chi per divieto di ritorno in città, nei pressi della stazione ferroviaria, chi per guida senza patente e di un veicolo senza assicurazione sull'Aurelia, chi per interruzione di servizio pubblico a bordo di un autobus, il cui conducente ha fermato la corsa per chiamare i carabinieri e farli intervenire in seno a un litigio.

In provincia, i carabinieri hanno deferito un'altra persona, sorpresa alla guida di un'auto con un tasso alcolemico superiore di tre volte al limite consentito dalla norma.

A Volterra una persona è stata segnalata all'autorità giudiziaria dopo una perquisizione domiciliare, nella quale i carabinieri hanno trovato 15 grammi di hashish a alcune piantine di marijuana sul terrazzo.