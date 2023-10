Cerretese Volley, menzione al premio Fair Play

Si è tenuta nei giorni scorsi in Palazzo Medici Riccardi, a Firenze, la cerimonia conclusiva del “Premio Fair play- Educare tifando”, promosso dalla Città Metropolitana di Firenze.

Il premio viene assegnato fra le società sportive che abbiano sede nel territorio della Città Metropolitana di Firenze e che abbiano stimolato i propri atleti e i propri tifosi a tenere comportamenti che esaltino i valori sportivi del rispetto di se stessi e dell’avversario.

La società Firenze Softball è risultata la vincitrice, ma una significativa menzione è stata attribuita alla Cerretese Volley per essersi distinta nei valori educativi di fair play e lealtà sportiva e nella programmazione manageriale.

Esprime soddisfazione l’assessore allo sport del Comune di Cerreto Guidi : “Siamo felici –commenta Moreno Costagli- per il riconoscimento attribuito alla Cerretese Volley e per il significato che sottende al premio. Da anni questo club si sta mettendo in luce per i risultati agonistici e l’attenzione riservata al settore giovanile, ma anche per il valore sociale che assegna allo sport”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa