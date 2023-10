Consiglieri dimissionari in massa, Cecina rischia il commissariamento

Nove consiglieri del Comune di Cecina si sono dimessi dopo che Samuele Lippi, sindaco della cittadina, è tornato alla guida del Comune con una nuova giunta comunale.

Lippi si è sospeso a luglio, dopo che a un controllo a un posto di blocco dei carabinieri fu trovato in possesso di cocaina. Ha affrontato un percorso terapeutico e adesso è tornato alla sua carica, nominando una nuova giunta. Questa decisione ha però trovato resistenza all'interno della vecchia giunta, guidata finora dal vicesindaco, nonché nel Pd a vari livelli territoriali.

Così nove consiglieri, quattro di maggioranza e cinque di opposizione, si sono dimessi, passando la parola alla prefetura di Livorno, che deve decidere se sono state rispettate le disposizioni di legge per il commissariamento.

A Cecina si rivoterà comunque nella primavera del 2024, per la regolare tornata di elezioni amministrative.