Trovato con 43 g di hashish e 130 euro, denunciato 15enne a Montelupo

Controlli dei carabinieri rafforzati nell'area di via don Minzoni a Montelupo Fiorentino, in zona stazione-centro città. I militari del luogo assieme ai colleghi del Battaglione Toscana di Firenze hanno trovato un 15enne dell'Empolese con oltre 43 g di hashish e 130 euro in banconote, ritenute provento di spaccio. La perquisizione è continuata a casa dove nella camera da letto è stato trovato anche un bilancino di precisione. Tutto è stato sequestrato e il minore è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio alla procura del tribunale dei minorenni di Firenze.