Europei di Dodgeball, 9 atleti empolesi in azzurro

Cominciano oggi i Campionati Europei di Dodgeball a Osijek, in Croazia. E a questi campionati europei ci sarà un bel po’ del giallo/nero della squadra dell’Empoli Swarm.

Sono infatti ben 9 i tesserati dalla società empolese che parteciperanno, tra riconferme, debutti e nuovi ruoli tra gli azzurri.

Nella nazionale mista è stato riconfermato infatti anche per questo Campionato Europeo un empolese come C.T., coach Simone Neri, che ha deciso di convocare molti gialloneri: Sara Pucci, Annunziata Ferrulli, Matteo Neri, e gli esordienti Giovanni Borghi e Alessandra Pucci.

Nella nazionale femminile guidata da coach Bucchi ritroviamo invece la veterana Giorgia Bertuzzi. Sarà presente anche Alessandro Gozzi, coach della squadra femminile empolese, che dopo anni di militanza nelle file azzurre da giocatore sia per la nazionale mista che per la nazionale maschile debutta come Assistant coach al fianco di coach Bucchi.

Arriviamo infine alla nazionale maschile guidata da coach Strazzari, dove vediamo la riconferma di Matteo Bracaloni come giocatore della nazionale, ormai diventato quasi un veterano.

Per seguire tutte le partite trovate tutte le info necessarie sui canali social dell’Associazione Italiana Dodgeball – AIDB, dove verranno condivisi anche tutti i risultati degli azzurri.