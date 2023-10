Va in pensione Fabrizio Bruni da Certaldo, 38 anni di impegno in Enel

Fabrizio Bruni, certaldese classe 1964, tecnico di E-Distribuzione e dipendente della società elettrica per un’intera vita lavorativa – con un percorso importante nella gestione della rete elettrica –, saluta il Gruppo Enel dopo aver lavorato in azienda per oltre 38 anni: Bruni, infatti, è entrato in Enel nel 1985 e dal mese di ottobre 2023 è ufficialmente in pensione.

Bruni è un grande esperto di pianificazione della rete elettrica, conosciuto ed apprezzato da tutti i colleghi dell’empolese e della Toscana per la sua professionalità e disponibilità che lo hanno reso un punto di riferimento del polo di pianificazione del centro Italia: ad inizio carriera ha lavorato nell’“ufficio lavori” di Empoli come operativo, negli anni successivi il passaggio nel distretto rete toscano fino all’attuale ruolo nell’unità territoriale Toscana e Umbria per la pianificazione del sistema elettrico. Bruni è un conoscitore così fine della materia da essere scherzosamente definito da alcuni colleghi “l’amico della rete elettrica”.

I rappresentanti di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, hanno espresso durante il momento di saluto un sentito ringraziamento a Fabrizio per l’impegno profuso, per la professionalità e la dedizione che hanno sempre contraddistinto il suo lavoro e ogni sua azione, qualità grazie alle quali molti giovani tecnici hanno potuto appassionarsi all’attività lavorativa ed intraprendere un percorso di crescita professionale importante per se stessi, per l’azienda e per l’elettrificazione sostenibile dei territori di Toscana e dell’Italia centrale.