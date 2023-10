Inaugurato Issho, il ristorante che unisce tre cucine orientali

Si chiama Issho Asian fusion ristorante, dove "fusion" sta per fusione di tre cucine diverse, ma tutte orientali: cinese, giapponese e thailandese.

Issho si trova a Ponticelli, nel Comune di Santa Maria a Monte. È il primo ristorante etnico nel Comune anzi, come ha spiegato la sindaca Manuela Del Grande "è il primo di questo tipo nel Comprensorio".

Il taglio del nastro è avvenuto sotto la pioggia e, come si dice in Italia: inaugurazione bagnata, inaugurazione fortunata.

La sindaca Del Grande è intervenuta insieme alla sua giunta e ha lodato l'iniziativa e lo spazio molto grande e ospitale: "Sono più che soddisfatta e orgogliosa. Ogni volta che apre un'attività vuol dire che l'economia va avanti. Il fatto che nel nostro Comune di Santa Maria a Monte ci siano persone disposte a investire è più che positivo".

Il ristorante è aperto a pranzo e a cena, con menù all you can eat, cioè a un costo fisso puoi mangiare quanto vuoi, a patto che tu finisca tutto quello che hai ordinato.

Il menù, come detto, è ampio e si può scegliere tra piatti della cultura culinaria cinese, giapponese o thailandese.



Issho Asian fusion ristorante

Via Provinciale Francesca Nord, 179 - Ponticelli, Santa Maria a Monte (Pisa)