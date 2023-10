Incontro sul Fondo asilo migrazione e integrazione 2021-2027

Oltre cento operatori sociali, del mondo del terzo settore e delle pubbliche amministrazioni hanno partecipato questa mattina al centro educativo Il Fuligno all’evento organizzato da Regione Toscana in collaborazione con ANCI Toscana, per discutere e confrontarsi sulle opportunità del nuovo Fondo asilo migrazione e integrazione 2021-2027.

“Abbiamo necessità di fare sistema tra i diversi soggetti istituzionali ed il terzo settore per consolidare le buone pratiche sull’inclusione dei cittadini stranieri in Toscana” hanno dichiarato gli assessori regionali all’immigrazione e alle politiche sociali, Stefano Ciuoffo e Serena Spinelli.

“È stato - hanno aggiunto - un primo importante incontro di confronto e di lavoro in vista della prossima programmazione del Fondo asilo migrazione e integrazione (Fami), da proseguire insieme a tutti i soggetti chiamati a vario titolo a costruire alleanze nell'ottica dell'integrazione delle persone straniere. Assieme ad Anci Toscana, che ha collaborato e condiviso la necessità di questo momento di confronto, la Regione vuole continuare a orientare le politiche da un lato verso l'accoglienza diffusa e dall'altro verso la costruzione di una rete di opportunità di integrazione, rafforzando un approccio che tenga insieme la salute, la formazione, l'inclusione lavorativa e abitativa, la tutela dei diritti a partire da quelli dei minori.”

“Nonostante il Governo continui a fare scelte di segno opposto - sono ancora parole di Ciuoffo e Spinelli - la Toscana ha una lunga storia in tal senso e, come dimostra anche la partecipazione di stamani, può contare su un'ampia rete di competenze e di realtà attive per proseguire su questa strada. Viste le sfide che abbiamo davanti e le criticità sociali e geopolitiche del contesto in cui stiamo vivendo, dobbiamo - concludono - lavorare un sinergia per raccogliere tutte le opportunità che il nuovo Fami ci porrà davanti.”

"Anci Toscana è a fianco della Regione e dei Comuni per cogliere l'importantissima opportunità del settennato europeo e dei bandi Fami - afferma Simone Mangani, delegato all'Immigrazione dell'associazione - L'auspicio è che sia possibile partecipare a tutte le scadenze, per dare strumenti innovativi e consolidare servizi per la collettività, attraverso le politiche di inclusione e integrazione dei cittadini e delle cittadine con background migratorio".

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa