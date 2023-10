Una donna di 90 anni è morta, a Grosseto, dopo esser stata investita da un veicolo in un parcheggio di un supermercato in via Scansanese. Intervenuto sul posto anche l'elisoccorso Pegaso 2 per essere trasportata all'ospedale di Siena delle Scotte, tuttavia la donna è andata in arresto cardiaco proprio nel momento in cui veniva caricata sull’elicottero. I sanitari, dopo vari tentativi di rianimazione, non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.