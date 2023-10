Un'anziana di 90 anni è morta dopo essere stata investita in un parcheggio di via Scansanese a Grosseto, a est della città. Il fatto è avvenuto poco dopo le 11.30 di oggi. La donna è stata inizialmente soccorsa dai sanitari a bordo dell'automedica di Grosseto e dell'ambulanza della Misericordia locale. Mentre stava partendo l'elisoccorso Pegaso, la donna è andata in arresto cardiaco. Nonostante le manovre non è stato possibile fare niente.