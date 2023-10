Morto dopo due mesi il ciclista investito a Monte San Savino

Non ce l’ha fatta il 38enne di Monte San Savino, originario dell'India, che il 29 agosto fu investito mentre era in sella alla sua bicicletta, sulla strada nei pressi dello svincolo dell'A1.

In quella tragica notte, l’uomo fu travolto da un'auto che procedeva nella sua stessa direzione, dal momento che il guidatore non si era accorto del ciclista, per essere poi trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Siena. Nonostante il programma di riabilitazione, l’indiano è deceduto in un centro di riabilitazione del Valdarno.