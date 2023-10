Montelupo dedica una strada a Piero Angela

La Giunta di Montelupo Fiorentino ha deciso di intitolare a Piero Angela una strada, la via di accesso all’osservatorio astronomico Beppe Forti.

Non avrebbe potuto essere altrimenti: si tratta di un omaggio della comunità a un uomo di cultura, grande divulgatore che con Montelupo aveva un rapporto molto stretto, tanto da esserne cittadino onorario.

Tutto parte nel quando dal Gruppo Astrofili di Montelupo Fiorentino fu intitolato l'asteroide della fascia principale "7197 Pieroangela", scoperto il 16 gennaio 1994 da Andrea Boattini e Maura Tombelli.

La prima volta in cui Piero Angela è stato a Montelupo era il 29 marzo 2003, in occasione della posa della prima pietra dell’Osservatorio Astronomico, assumendo così il ruolo di padrino di questo luogo.

Piero Angela è poi tornato a Montelupo il 14 luglio 2018 per l’inaugurazione dell’Osservatorio e fu in quella circostanza che gli venne concessa la cittadinanza onoraria votata all’unanimità dal Consiglio Comunale, con le seguenti motivazioni: “per le doti professionali ed etiche di giornalista e divulgatore, qualità che hanno contribuito ad avviare molti giovani allo studio della scienza. Il Dott. Angela assume di fatto il ruolo di padrino dell'osservatorio astronomico Beppe Forti di San Vito in Fior di Selva a Montelupo Fiorentino, per aver partecipato il 29 marzo 2003 alla posa della prima pietra, seguita all'intitolazione dell'asteroide della fascia principale "7197 Pieroangela", scoperto il 16 gennaio 1994 da Andrea Boattini e Maura Tombelli (attuale presidente del GRAM - Gruppo Astrofili di Montelupo Fiorentino), e per aver presenziato oggi 14 luglio 2018 alla sua inaugurazione ufficiale, conseguente all'installazione della cupola e al riconoscimento internazionale da parte del Minor Planet Center col codice K83”;

La Giunta ha quindi accolto con favore la proposta arrivata dal presidente del Gruppo Astrofili di Montelupo Alessandro Mazzanti e da Maura Tombelli, direttrice dell’Osservatorio Astronomico “Beppe Forti”, di intitolare la strada di accesso all’Osservatorio Astronomico “Beppe Forti” a Piero Domenico Angela, quale Cittadino Onorario di Montelupo Fiorentino.

La strada è privata e su questa decisione c’è stato anche l’assenso da parte del proprietario Giovanni Aldobrandini.

L’atto della giunta sarà inviato alla Prefettura per le necessarie autorizzazioni.

«Ricordo ancora con emozione la giornata trascorsa assieme a Piero Angela nel 2018, la conferenza che tenne al Cinema Mignon. La sua capacità di spiegare aspetti complessi in modo semplice è un’abilità rara, frutto di una profonda conoscenza e di altrettanta umiltà. Ed è l’origine della sua straordinaria fortuna come divulgatore. Per Montelupo è stato un onore averlo come cittadino onorario. Di tutto ciò dobbiamo ringraziare il Gruppo Astrofili e Maura Tombelli: il rigore scientifico con cui operano è tale da avere avuto l’apprezzamento di un grande come Piero Angela e non solo di lui. Quindi fra qualche tempo Montelupo avrà la sua via Piero Angela», afferma il sindaco Paolo Masetti.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa