Oltre 300 alunni proveranno nuovi sport in classe con il progetto a Montelupo

In questo anno scolastico acquista ancora più importanza il progetto “Sport & Scuola”, fortemente voluto da amministrazione comunale, istituto Comprensivo e associazioni sportive di Montelupo.

Attivato alcuni anni fa sul territorio in maniera strutturata, ha poi avuto una battuta d’arresto a causa del Covid.

L’idea è molto semplice: portare a scuola le discipline sportive in modo da offrire ai ragazzi l’opportunità di fare attività motoria, sperimentando le diverse discipline.

Ciò ha una ricaduta positiva in primo luogo per i bambini che hanno la possibilità di avvicinarsi allo sport e magari scoprire una passione.

Sono coinvolte 16 classi dalle prime alle terze della primaria, per oltre 300 alunni.

Le associazioni aderenti sono: Circo Liberatutti, Dance Project, Art Lab Triboo, Usc Montelupo, Rugby Montelupo, Acsi Atletica Toscana, Md Academy, Move, Budokan, Use Basket.

"Anche quest'anno riparte il progetto Sport & Scuola che vede le associazioni sportive del territorio collaborare con la scuola per permettere agli alunni più piccoli di fare sport durante l'orario scolastico. - afferma l’assessore allo sport, Simone Focardi - Ringrazio le associazioni che hanno voluto esserci, che si sono messe a disposizione per sostenere questo importante progetto educativo, dando il loro contributo in modo totalmente gratuito e ringrazio Cristiana Cester responsabile del progetto per la scuola, che da quest'anno è affiancata da Martina Spinelli".

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa