Rapina una donna appena scesa dal bus, arrestato 39enne a Firenze Castello

Un romeno di 39 anni è stato arrestato per una rapina in strada ai danni di una connazionale di 52 anni residente nel quartiere Castello di Firenze. I carabinieri sono intervenuti alle 22.30 di martedì 17 ottobre quando la donna stava rincasando, scendendo dal bus di linea. Il malintenzionato l'ha aggredita alle spalle per strapparle la catenina in oro e la borsa. La donna ha chiesto aiuto a gran voce, allertando i passanti che sono subito giunti. Assieme all'arrivo dei carabinieri, l'uomo è stato bloccato e arrestato per tentata rapina. Dopo la caonvalida dell'arresto è stato trasferito nel carcere di Sollicciano.