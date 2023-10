Sciopero alla Fontana Manifatture di Montelupo: "La proprietà non accetta rivendicazioni sindacali"

Sciopero di 4 ore indetto dalla Rsu della Fontana Manifatture, ex Sutoria, della zona industriale di Montelupo Fiorentino, per rivendicazioni sindacali mai accettate dalla nuova proprietà.

Oggi la maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori, peraltro con una bassa età media, ha incrociato le mani in un presidio di fronte alla sede di via delle Imprese. Lo stato di agitazione riguarda circa 80 dipendenti impegnati nella pelletteria per i brand, ed è stato proposto dalla Filctem-Cgil per riaccendere le luci sulla questione ancora aperta.

"A inizio 2022 c'è stata l'acquisizione della proprietà milanese - spiega Sergio Luschi della segreteria Filctem-Cgil fiorentina - che ha anche uno stabilimento a Bagno a Ripoli. Abbiamo instaurato un rapporto di rispetto e correttezza, venivamo ancora dal periodo di responsabilità del periodo covid. Poi nel corso del 2023 abbiamo chiesto delle rivendicazioni come il premio di partecipazione, buoni pasto, relazioni industriali e sicurezza, che però non sono mai stati accettati. Abbiamo avuto risposte parziali e non soddisfacenti. L'acquisizione ha portato assunzioni dalle 40 unità alle 78 attuali, si tratta di lavoratori con professionalità alte perché lavorano per i brand e con la quasi totalità di contratti a tempo indeterminato. Però vogliamo cercare un punto di equilibrio sostenibile con le nostre richieste verso la proprietà".