Metti in Campo il Cuore, Nazionale Cantanti e Campioni Shalom si sfidano a Empoli

Metti in Campo il Cuore a Empoli, il 18 novembre alle 20.45, organizzato dal Movimento Shalom che schiererà i suoi Campioni del Cuore sfidando la Nazionale Cantanti allo stadio Carlo Castellani di Empoli. L'evento vedrà la partecipazione di Empoli for Charity, fondazione legata all'Empoli Fc, aggiungendo un nuovo tassello al mosaico di solidarietà

Pecchini, dg Nazionale Cantanti: "Auspichiamo una raccolta fondi soddisfacente con questi nuovi partner", dedicata quest'anno ai minori non accompagnati, ossia i giovanissimi migranti che giungono in Italia senza assistenza di adulti, cosicché non possano essere rimpatriati ma abbandonati fondamentalmente a loro stessi. "Shalom ed Empoli sono un modello, la società ha una forza che dovrebbero ammirare in tutto il mondo, Shalom è un'associazione che stimiamo e con cui vogliamo sempre partecipare".

Da domani sarà aperta la vendita dei biglietti per presenziare all'evento sul.circuito online Vivaticket e nelle biglietterie usate dall'Empoli Fc, nella sede Shalom e nei punti vendita Unicoop Firenze (chi li acquista in questo ultimo modo otterrà 200 punti sulla sua Carta Soci).

Prezzi da 6 a 25 euro partendo dalla Tribuna fino alla Poltronissima. Ci saranno sconti comitiva per le scuole del territorio.

Don Andrea Cristiani, fondatore dello Shalom, ha commentato: "Questo evento ha una valenza umana sociale culturale e politica, abbiamo un'idea di mondo. C'è grande attesa per questo evento, e scaramanticamente non temiamo il maltempo".

Moreno Roggi, ex gloria dell'Empoli e presidente della commissione Sport e Pace del movimento Shalom, è l'allenatore dei Campioni del Cuore Shalom: "Qui c'è un senso di famiglia, e ringrazio la mia ex squadra Empoli che ha deciso di fare questo evento laddove poteva essere fatto in tutto il resto d'Italia".

Nell'ultima partita della Nazionale Cantanti la formazione è stata ricca di volti noti: Il Volo, Gassman, Enrico Ruggeri, Bugo, Moreno, Ubaldo Pantani e molti altri.

E per la 'quota casalinga' era presente Andrea Maestrelli, cantautore di zona: "Con me in campo ci saranno confermati capitan Ruggeri, Paolo Vallesi, Ubaldo Pantani, il Tre, Moreno, Ludwig. Allenatore per la serata mister Fabio Capello".

Per lo Shalom invece giocheranno Di Natale e Pasqual, Burdisso, Pazzini, Frey, e molti altri giocatori che hanno fatto la storia del calcio italiano.

Elia Billero