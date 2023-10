Siderurgia: Pd, su rilancio Piombino ancora troppi dubbi, Regione Toscana intervenga

“Dopo la gestione fallimentare di Ilva e le continue promesse mai concretizzate del governo Meloni sul rilancio della siderurgia nazionale, i recenti annunci del Ministro Urso sui progetti per lo stabilimento di Piombino vanno verificati con attenzione. Enti locali, associazioni e sindacati non sono stati infatti ancora informati sugli sviluppi della situazione che prevedrebbe un accordo tra le due multinazionali Jsw, e Metinvest/Danieli, con il presunto avvallo del dicastero delle Imprese. E’ quindi necessario che la Regione Toscana intervenga rapidamente e con fermezza: convochi a Firenze in due incontri separati le due aziende, le organizzazioni sindacali, le realtà produttive del territorio e tutti i sindaci che possono essere interessati da questa nuova (eventuale ma concreta) ripartenza dell’industria. Dopo anni di incertezze, accordi non rispettati della proprietà, il territorio ed i lavoratori non possono continuare ad essere ingannati: occorre tempestività e chiarezza”: è quanto dichiarano in una nota congiunta i deputati Pd Emiliano Fossi, Marco Simiani e Laura Boldrini e i segretari comunale e territoriale piombinesi del Pd Fabio Cento e Simone De Rosas.

Fonte: Ufficio stampa