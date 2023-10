Trovati su un'auto rubata, denunciati a Sesto. Un 17enne arrestato

Tre giovani albanesi, due 17enni e un 18enne, sono stati denunciati a Sesto Fiorentino perchè trovati a bordo di una Renault Clio risultata rubata a Volterra lo scorso 10 ottobre a un 58enne italiano. I tre erano nell'auto ferma in via del Cantone, all'Osmannoro. Il mezzo è stato restituito mentre i giovani sono stati denunciati per ricettazione. Uno dei minori è finito invece in manette per l'esecuzione di ordinanza custodia cautelare disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e associato presso l’Istituto Penale Minorile di Firenze. Lo stesso è stato anche segnalato alla Prefettura di Firenze per il possesso di stupefacente per uso personale, poiché trovato in possesso di 6 g di hashish e 4 di marijuana.