Tumori al seno, screening anche di sera negli ambulatori Ispro di Firenze

Gli ambulatori di Ispro, l’istituto pubblico fiorentino per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, apriranno le loro porte anche la sera. Accadrà venerdì 27 ottobre. Dalle 19 alle 24 a Villa le Rose, in via Cosimo Il Vecchio a Firenze, ci si potrà infatti recare per sottoporsi ad uno o più screening, ma anche per visite specialistiche e per avere una valutazione o una consulenza sui stili di vita salutari: più di cento sono le possibili prestazioni a disposizione, offerte nell’arco di una sera.

L’iniziativa si inserisce all’interno dell’”Ottobre rosa”, il mese dedicato alla prevenzione della tumore al seno. In questo caso gli esami possibili non saranno solo legati agli screening istituzionali ma anche a prestazioni specialistiche. Ispro ha voluto infatti allargare il raggio di azione.

Si potranno eseguire mammografie e visite senologiche. Ci si potrà sottoporre ad esami della cervice e pap-test ma anche informarsi sui tumori correlati al papilloma virus e sull’importanza di un’opportuna vaccinazione. Si potrà imparare, a proposito del tumore alla cervice, a fare l’autoprelievo, autentica innovazione dello screening su misura. Sarà l’occasione anche per approfondire e partecipare alle attività gestite al Centro di riabilitazione oncologica dell’istituto, ovvero yoga, danza egizia, attività motoria adattata e rieducazione posturale nell’ambito del percorso oncologico. Si potrà pure prenotare un consulto presso il Centro di ascolto regionale: dalla psiconologia alle malattie rare, dai disturbi sul gioco d’azzardo al supporto di chi si prende cura di persone fragili.

Si tratta di iniziative rivolte non solo all’utenza femminile: tra gli screening proposti c’è anche quello del tumore al colon retto. Saranno possibili, con opportuna prescrizione del medico, anche consulenze genetiche per alto rischio, visite fisiatriche o di valutazione dei nei. Un appuntamento da non perdere, perché nella lotta ai tumori la prevenzione è essenziale: prevenzione primaria, ovvero vita sana e corretta alimentazione per ridurre il rischio di neoplasie, e prevenzione secondaria, con opportuni controlli che permettano nel caso di malattia una diagnosi precoce.

Per informazioni e prenotazioni degli esami è possibile telefonare al numero

800 88 01 01 (dalle 9 alle 14, dal lunedì al venerdì, a partire dal 19 ottobre.

La “notte rosa”, che rientra nel più generale piano regionale di promozione dell’attività di prevenzione oncologica, sarà anche l’occasione per valutare il gradimento dell’utenza in merito all’apertura dell’istituto in orario serale.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa