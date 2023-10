Fermo per la persona alla guida della moto che ha ucciso Lorenzo Brogioni

Una persona è stata sottoposta a fermo dopo la morte di Lorenzo Brogioni. Ci sono dunque aggiornamenti per l'incidente mortale avvenuto in via Gioberti a Firenze la notte tra il 16 e 17 ottobre. La persona in questione è conducente della moto, risultata rubata, che viaggiava in contromano e che ha travolto la Panda su cui viaggiava il 43enne, poi deceduto.

Tre le persone che viaggiavano sulla moto, una delle quali riuscita a scappare mentre le altre due sono state portate in ospedale. Il fermato è adesso Careggi. Il decreto di fermo sarà oggi trasmesso dalla procura all'ufficio del gip. Omicidio stradale il reato ipotizzato dalla procura.