Abc Solettificio Manetti, gara tosta con Spezia Basket Club

Alla quarta giornata l’Abc Solettificio Manetti va in cerca dei primi due punti della sua avventura nel campionato di serie B Interregionale. Dopo la sconfitta sul parquet della Virtus Siena, domenica 22 ottobre alle ore 18 i ragazzi di Walter Angiolini tornano al PalaBetti per ospitare lo Spezia Basket Club nella prima delle due sfide casalinghe consecutive (arbitri Orlandini di Livorno, Mariotti di Cascina).

Una gara delicata per i gialloblu contro un avversario che, a discapito di una classifica che lo vede veleggiare a quota 2 punti, durante l’estate si è rinforzato con l’arrivo di cinque giocatori assolutamente di spicco. Con la conferma di coach Andrea Scocchera alla guida del sodalizio spezzino, sono arrivati nel Golfo tre esterni di talento, ovvero i gemelli Paoli, Filippo e Matteo, provenienti rispettivamente dalla Pielle Livorno in serie B e dal Don Bosco Livorno in C Gold, e l’ex Ozzano in serie B Manuel Carpani, tutti classe 2001. Il reparto lunghi ha invece alzato i centimetri grazie agli innesti dell’ala serba classe 2000 Valdimir Rajacic, proveniente dalla C Gold di Reggio Calabria e con trascorsi nella serie A2 serba e nella serie A croata, e il centro classe 2002 Tommaso Tintori, lo scorso anno al piano di sopra in maglia Basket Golfo Piombino. Cinque giocatori andati ad inserirsi all’interno di un roster giovane e completo in ogni reparto, con la società che non ha mai nascosto le proprie ambizioni di alta classifica. Uno Spezia che arriverà a Castelfiorentino sulla scia della doppia sconfitta interna rimediata per mano di Virtus Siena (64-68) ed Etrusca San Miniato (65-75), giunta dopo l’esordio vincente sul parquet del Basket Cecina (79-86): una striscia negativa che la formazione ligure cercherà di arginare, esattamente come l’Abc.

“Si tratta di una partita delicata, tanto per noi quanto per loro – spiega l’assistant coach Claudio Calvani – poiché abbiamo entrambi necessità di una vittoria. Per quanto ci riguarda credo che, al di là dei risultati, la squadra stia crescendo: ci stiamo sbattendo in difesa, stiamo alzando l’intensità, dobbiamo soltanto trovare più fiducia in attacco. Come ha dimostrato anche la partita di Siena, fino ad oggi abbiamo viaggiato su percentuali realizzative basse, e non è da noi. Credo che molto influisca l’aspetto mentale, dobbiamo sbloccarci di testa e tornare quelli che siamo. Domenica, in casa nostra, dovremo vincere, senza se e senza ma. E faremo di tutto per prenderci questi due punti”.

Fonte: Abc - Ufficio stampa