Aggressione ad un giornalista tv, assolto Beppe Grillo

Beppe Grillo è stato dichiarato non colpevole nel processo tenutosi a Livorno, in cui era stato imputato di violenza privata e lesioni nei confronti del giornalista Francesco Selvi. Secondo quanto riferito dall'avvocato di Selvi, Gian Claudio Emeri, il giudice ha confermato la veridicità degli eventi, ma ha emesso un verdetto di assoluzione basato sull'articolo 131 bis del Codice di Procedura Penale, che stabilisce che il comportamento in questione non giustifica una punizione a causa della sua particolare leggerezza.

I fatti risalgono al 2020, quando Selvi stava cercando di intervistare Grillo per il programma "Diritto e Rovescio". Durante l'incontro, Grillo ha strappato il cellulare di Selvi dalle sue mani e lo ha spinto, causandogli un trauma distorsivo al ginocchio.