Al via il primo percorso professionale organizzato dalle imprese di Confindustria Firenze per formare le figure che non trovano

Nasce l’Accademia Toscana per le Tecnologie Innovative (A.T.T.I.). Formerà figure professionali specifiche in campo I.C.T. altamente preparate che le imprese toscane non riescono a trovare.

I percorsi formativi, che avranno durata di 4-6 mesi, prevedono una modalità mista fra online e presenza, alternando aula e azienda, e sono aperti a giovani in cerca di prima occupazione, ma anche a lavoratori già inseriti in azienda o inoccupati in cerca di qualificazione professionale per una nuova opportunità professionale.

Il primo corso in partenza è quello per Full Stack Developer. La formazione sarà completa quindi sia dal punto di vista del Front End Developer che del Back End Developer. Il corso partirà il prossimo 6 novembre; e c’è ancora tempo per partecipare perché le iscrizioni sono aperte fino al 25 ottobre.

L’Accademia Toscana per le Tecnologie Innovative nasce dalla volontà della Sezione Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria Firenze di rispondere alle esigenze delle imprese del settore dell’ I.C.T. che riscontrano difficoltà nel reperire risorse preparate.

Grazie quindi alla collaborazione tra Confindustria Firenze, COSEFI Confindustria Firenze Formazione, la Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali ha preso vita l’Accademia; e con la collaborazione del Murate Idea Park (MIP) il primo percorso formativo.

“Vogliamo dare risposte efficaci ai bisogni espressi dalle imprese del territorio – spiega Gianluca Angusti, presidente della Sezione Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria Firenze -, e abbiamo sempre sostenuto che ci vuole più integrazione fra formazione e impresa, così dopo aver promosso con forza l'attivazione degli ITS, oggi completiamo questo percorso con una iniziativa nuova; progettata, sulla base dei bisogni che abbiamo identificato, e direttamente organizzata: tutti i docenti e i tutor saranno infatti personale interno alle aziende”.

Per iscriversi al primo corso della A.T.T.I. e per informazioni https://murateideapark.it/formazione/corsi/41-ict-cybersecurity/206-full-stack-developer.

Le attività del Full Stack Developer prevedono: lavorare con HTML e JavaScript, e coi preprocessori CSS, per creare piattaforme rivolte ai clienti; gestire Database e Server; codificare su più linguaggi e piattaforme; comunicare con il team di progettazione grafica per costruire il miglior prodotto possibile; prototipare versioni semplificate di siti e App da mostrare al cliente; testare i prototipi.