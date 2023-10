Altopascio va in soccorso alle famiglie: finanziato con fondi propri il contributo affitto

Contributo affitto: ad Altopascio il Comune va in soccorso alle famiglie in difficoltà. C’è infatti tempo fino al 10 novembre per presentare domanda per il bando per il contributo affitto, proposto dall’amministrazione D’Ambrosio e finanziato con fondi propri dell’ente per rispondere all’emergenza abitativa che sta attraversando il Paese.

“Il Governo ha deciso di tagliare lo stanziamento previsto per il contributo affitto, noi ci siamo adoperati per ricavare risorse proprie dell’Ente per dare comunque una risposta alle famiglie in difficoltà con il pagamento del canone di locazione - spiegano il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore alle politiche sociali e al benessere di comunità, Valentina Bernardini -. La volontà è partita anche dalla maggioranza consiliare, che aveva presentato una mozione nei mesi scorsi. Abbiamo lavorato con l’ufficio sociale per arrivare a questo risultato, nonostante le tante difficoltà economiche che i Comuni si trovano ad affrontare ogni giorno. Altopascio c’è: vogliamo e possiamo accogliere le necessità e i bisogni delle persone e intervenire laddove possibile. Lo sforzo è considerevole, poiché non abbiamo il sostegno dei fondi statali, ma amministrare con saggezza significa anche questo: significa accantonare ciò che può servire nei momenti più complessi, confermando così il nostro comune come una comunità attenta e solidale”.

Per presentare la domanda c’è tempo fino al 10 novembre: una volta raccolte le domande e stilata la graduatoria, che dividerà i richiedenti in fascia A (con ISEE fino a 14.877,20 euro) e in fascia B (con ISEE da 14.877,20 euro fino a 32.048,52 euro), ci sarà tempo fino al 31 gennaio 2024 per presentare tutte le ricevute di pagamento per ottenere il contributo. I requisiti sono gli stessi del bando regionale, visto che la Regione Toscana, in parte, ha stanziato anche risorse proprie.

Per la fascia A è previsto un contributo annuo massimo di 3.100 euro, mentre per la fascia B si prevede un’erogazione massima di 2.325 euro.

Per partecipare al bando è necessario essere residenti del Comune di Altopascio ed essere titolari di un regolare contratto di locazione.

Per tutte le informazioni, il bando, i materiali da presentare è possibile consultare la pagina del Comune di Altopascio a questo link: https://www.comune.altopascio.lu.it/pa/bando-per-lassegnazione-dei-contributi-ad-integrazione-dei-canoni-di-locazione-anno-2023-pubblicazione-bando-e-modello-di-domanda/

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio Stampa