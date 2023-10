Beccato il ladro seriale che rubava bici di valore dai garage di Firenze

Ci sono volute le immagini delle telecamere,i pedinamenti e le intercettazioni telefoniche ma alla fine la polizia municipale di Firenze l’ha inchiodato. Si tratta del ladro seriale che aveva preso di mira garage e box privati in cui si introduceva rubando gli oggetti presenti, in particolare biciclette di notevole valore. Stamani gli agenti del Reparto Anticrimine della Polizia Municipale ha dato esecuzione ad un'ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 43enne italiano residente in un comune dell’hinterland. L’uomo è infatti sospettato di aver effettuato nel corso dell'ultimo anno numerosissimi furti in abitazione a Firenze. La misura è stata disposta a seguito delle capillari indagini effettuate dal Reparto Anticrimine a seguito di alcune denunce di furti di biciclette di notevole valore economico, tutte trafugate all'interno di garage privati e con identico modus operandi.

Gli agenti hanno analizzato le immagini registrate dalle videocamere pubbliche e private, effettuato intercettazioni telefoniche e pedinamenti fino a identificare l’uomo che, in maniera seriale, si introduceva in box e cantine private forzandone con maestria gli accessi. Poi portava via le biciclette, spesso di notevole valore economico, oltre ad altri oggetti rinvenuti durante le perquisizioni.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa