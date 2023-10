Borse di studio da 2mila euro per i corsi dell'Alta Scuola di Pelletteria a Scandicci

Due corsi base di pelletteria cofinanziati da Fondazione CR Firenze. È l’offerta formativa dell’Alta Scuola di Pelletteria Italiana.

Per agevolare ogni partecipante sono state messe a disposizione delle borse di studio da parte di Fondazione CR Firenze del valore di 2mila euro, ad abbattimento parziale del costo del corso, che in questo modo diventa mille euro (iva inclusa).

I corsi hanno come finalità fornire conoscenze e competenze sull’utilizzo di materiali, arnesi e macchinari per la lavorazione in pelletteria. Permettono, inoltre, di acquisire le conoscenze e le competenze per l’esecuzione di tutte le fasi di lavorazione fino alla costruzione completa di un prototipo. La metodologia didattica prevede spiegazioni e dimostrazioni pratiche, seguite da esercitazioni singole e in gruppi di lavoro.

I corsi, previsti in entrambe le sedi dal 6 novembre al 18 dicembre, prevedono 240 ore di laboratorio, oltre a un mese di stage (facoltativo). Si rivolgono a maggiorenni in cerca di prima occupazione, inoccupati, disoccupati, in mobilità dotati di abilità e predisposizione per il lavoro manuale.

“Ringraziamo Fondazione CR Firenze per il contributo erogato. I nostri corsi base formano addetti alla produzione, con docente qualificati e con esperienza nel settore - spiega Franco Baccani, presidente dell’Alta Scuola di Pelletteria Italiana -. Le aziende sono in cerca di profili in grado di dedicarsi con metodo alla produzione. Addetti qualificati sono ricercati dai brand perchè indispensabili per il mantenimento del prezioso know how sul nostro territorio. Ci auguriamo che questa possa essere un’opportunità di crescita per i partecipanti e per le aziende dove andranno a operare una volta formati”.

“La formazione professionale di qualità, legata ai comparti di traino del nostro territorio, deve essere sostenuta a salvaguardia di quel sapere fare che è segno distintivo della nostra storia - afferma Gabriele Gori, Direttore Generale della Fondazione Cr Firenze -. Quanto il settore della pelletteria sia strategico per gli equilibri economici locali è ben evidente, l’export toscano ricopre il 40% di 13 mln dell’export del comparto. Grande il bisogno di nuove leve che assicurino la continuità di questo presidio che deve essere sostenuto anche nell’accessibilità alla formazione di qualità”.

“Imparare un lavoro è uno dei momenti più importanti nella crescita e nella maturazione dei giovani, così come nell’affermazione e nell’emancipazione di persone di ogni genere, età, provenienza – ha detto l’assessora alla Formazione Professionale Diye Ndiaye – l’attività che svolge nel nostro territorio l’Alta Scuola di Pelletteria Italiana è preziosa sia per questo motivo, sia perché forma ed ha formato generazioni di lavoratori per il comparto della moda della nostra zona produttiva, tra le più importanti in Europa e nel mondo e in continuo sviluppo”.

Le iscrizioni, per massimo dodici partecipanti a Scandicci e dieci a Pontassieve, sono aperte fino al 25 ottobre 2023. Per candidarsi occorre inviare la domanda di iscrizione corredata da curriculum vitae, documento identità, codice fiscale, scrivendo per Scandicci a segreteria@altascuolapelletteria.it e per Pontassieve a pontassieve@altascuolapelletteria.it .

La scheda di iscrizione e altre informazioni sono disponibili a questo link: https://altascuolapelletteria.it/corsi/corso-base-scandicci-e-pontassieve/

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa