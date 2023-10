Buongiorno Empoli: "Situazione sanità tragica, sindaco dovrebbe denunciare la situazione"

"La situazione dell'ospedale e della sanità in generale nel nostro territorio è tragica: liste chiuse per le visite, affollamento e lunghi tempi di attesa al pronto soccorso, visite fissate a distanza di mesi e mesi in luoghi lontani, e sempre più spesso chi ha bisogno di cure deve rivolgersi al settore privato con costi difficili da sostenere. Tutto ciò nonostante il lavoro immane e le disponibilità del personale sanitario e dei medici.

Sono anni che come gruppo consiliare Buongiorno Empoli denunciamo questa situazione e altrettanto stanno facendo le organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle lavoratrici. È invece impressionante il silenzio della sindaca e di tutti gli amministratori locali che, quando intervengono sul tema, spesso lo fanno per decantare le eccellenze della nostra sanità senza proferir parole sulle sempre più grandi difficoltà del settore.

Forse perché causa dei disservizi è la riorganizzazione voluta nel 2014/2015 dalla regione toscana e sostenuta anche dalle amministrazione a guida PD? Un sindaco, essendo il primo referente della salute della comunità cittadina, dovrebbe denunciare pubblicamente la situazione e agire in tutti i luoghi in cui può per pretendere il diritto dei propri cittadini alla salute."

Fonte: Buongiorno Empoli