Anche il Comune di Certaldo partecipa alla XX Giornata Nazionale del Trekking Urbano, manifestazione ideata nel 2002 dal Comune di Siena, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Guide Turistiche, che quest’anno si svolge nel segno della sostenibilità.

Decine gli appuntamenti in programma martedì 31 ottobre in grado di connettere simbolicamente 101 comuni della penisola in un ideale itinerario green lungo centinaia di km: da nord a sud, da est a ovest, attraverso grandi città e piccoli borghi ricchi di storia, fascino e cultura.

Nella città di Boccaccio ci sarà un doppio appuntamento.

Alle 15, invece, partirà da Piazza della Libertà la passeggiata di 5,5km tra Certaldo Basso e Alto. L'iniziativa è un'occasione per riscoprire antichi mestieri e visitare i luoghi, per molti magari conosciuti, con occhi diversi.

La mattina, invece, lo stesso percorso sarà proposto a circa sessanta studentesse e studenti dell'Istituto Maria Santissima Bambina che avranno quindi modo di partecipare all'iniziativa in orario scolastico e in maniera esclusiva. Ai piccoli sarà consegnata una matita speciale, 100% degradabile che, una volta utilizzata, può essere piantata e trasformarsi in una pianta.

"Vorrei esprimere la mia gratitudine all'Associazione Anthos per l'impegno e la dedizione nel promuovere un'attività incentrata sulla connessione con il nostro meraviglioso territorio – dichiara l'assessora all'istruzione Benedetta Bagni -. Il Trekking Urbano rappresenta una straordinaria opportunità per i nostri cittadini di esplorare i tesori nascosti della nostra città, scoprire la sua storia, e allo stesso tempo mettere in risalto l'importanza della sostenibilità. Attraverso questo evento, impariamo quanto sia fondamentale preservare il nostro ambiente urbano, ridurre l'impatto ambientale e promuovere uno stile di vita più ecologico".

