Colonie feline, Europa Verde Castelfiorentino: "Da un paio d'anni situazione più critica"

"Chiediamo aiuto per due mici presi in adozione ma successivamente letteralmente buttati in strada davanti ad una Rsa, alcuni giorni fa". L'episodio è successo ad Empoli e a riportarlo è Europa Verde Castelfiorentino, raccontando dell'impegno dei volontari per ritrovare i due mici rossi, uno dei quali recuperato. L'appello, per Europa Verde, è uno dei tanti "con i quali si cerca di aiutare animali in situazioni di difficoltà e che nella maggior parte dei casi evidenziano la scarsa sensibilità di alcune persone nei confronti di chi si prende cura dei gatti e cerca di prevenire il randagismo. È aiutando i volontari, persone capaci e competenti, con mezzi e risorse perché possano svolgere concretamente la loro opera di protezione a tutela della salute degli animali che si può affrontare meglio i problemi della comune convivenza, fra umani ed animali".

Come riportato ancora da Europa Verde Castelfiorentino, "una colonia storica, ad oggi non formalmente riconosciuta, di gatti è cresciuta di numero dopo che ad una micia anziana si sono unite tre femmine e quattro o cinque gattini. La signora che si occupava da trent'anni della vecchia colonia ora ringiovanita con i nuovi arrivi ha fatto richiesta, in periodo estivo ad una amministrazione pubblica se era possibile sterilizzarli ma la risposta è stata "non ci sono soldi".

A Castelfiorentino la situazione gatti, "sentito il parere di alcune persone sembra" continuano da Europa Verde, che "sia da un paio di anni più critica, non si fanno più sterilizzazioni e purtroppo con l'aumento dei gatti si fa sempre più insistente in alcuni l'idea che le colonie debbano essere trasferite fuori paese o comunque spostate".

"Sembra sia il caso della colonia vicina al parco urbano dove i volontari si sono prontamente attivati per dare i gatti in adozione e per il momento con buoni risultati. Le difficoltà non mancano, come le spese che devono sostenere i cittadini per mantenere in buona salute i propri gatti mentre le colonie hanno bisogno di più sostegni almeno per quanto riguarda gli alimenti come di controlli sanitari e cura. C'è chi pensa che in un momento di grave crisi internazionale dove prevalgono i conflitti alcune tematiche come tutelare gli animali o proteggere le piante da abbattimenti indiscriminati sia inutile. Europa Verde - conclude la sezione di Castelfiorentino - in una visione globale dei sistemi e delle relazioni persegue l'obiettivo sia della pace come quello della giusta ed equa convivenza fra umani e l'insieme dei sistemi naturali".