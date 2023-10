Trovato e denunciato dopo mesi dal furto del furgone in piazza Dalmazia

Proseguono i controlli sistematici della polizia municipale di Firenze nella zona di piazza Dalmazia anche in base alle segnalazioni dei residenti.

Nell'ultimo intervento gli agenti del reparto di Rifredi hanno effettuato accertamenti su cinque persone che, secondo le segnalazioni, stazionavano ripetutamente dietro la pensilina della fermata della tramvia.

Ieri sera alle 17.30 è scattato il blitz. Prima agenti in borghese hanno individuato le persone, poi due pattuglie in divisa le hanno bloccate. L’attenzione degli agenti si è concentrata in particolare su due uomini: un 20enne nordafricano trovato in possesso di una dose di hashish (sequestrata) e segnalato alla prefettura come consumatore. E un 30enne, sempre nordafricano, riconosciuto come l'autore del furto aggravato di un Fiat Qubo avvenuto la notte del 23 aprile. L’uomo, dopo aver sottratto il veicolo, era stato intercettato da una pattuglia ma era riuscito a far perdere le tracce dopo un lungo inseguimento nella zona di Campo di Marte abbandonando il mezzo in mezzo alla strada. Il furgone era stato quindi restituito al proprietario che ancora non si era accorto del furto.

Ma il ladro era stato immortalato dalle telecamere di video sorveglianza presenti nell'area dove era stato abbandonato il veicolo e le immagini era stato visionate anche da una pattuglia del Reparto Rifredi che aveva partecipato all’inseguimento. Il caso ha voluto che tra gli agenti intervenuti ieri pomeriggio in piazza Dalmazia vi fossero anche quelli che avevano visto il filmato e quindi lo hanno riconosciuto. L'uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato.