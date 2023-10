Di stelle e di volte celesti, due incontri in occasione del decimo anniversario della scomparsa di Margherita Hack

Nell'ambito della rassegna “Un autunno da sfogliare”, il Comune di Montemurlo dedica una rassegna a Margherita Hack, la grande astrofisica fiorentina a dieci anni dalla sua scomparsa. Con “Il cielo nell'arte” si parlerà delle amatissime stelle e volte celesti di Margherita Hack attraverso una chiave di lettura diversa, quella dell'arte. Il primo incontro è per mercoledì 25 ottobre ore 21 al centro giovani “David Sassoli” (piazza Don Milani, 3- Montemurlo) con Alessia Cecconi, direttrice della Fondazione Cdse, che farà fare un tuffo nella storia dell'arte alla scoperta delle volte celesti più suggestive, da Giotto a Van Gogh passando dai disegni di Leonardo e dalle scoperte di Galileo, che cambiarono per sempre la rappresentazione del cielo nell'arte. Il secondo incontro è per il prossimo 8 novembre con

“Il cielo di Margherita”, incontro con Marco Morelli, geologo e direttore Museo di Scienze Planetarie di Prato. L'ingresso è libero e gratuito.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa