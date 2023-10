Domani il debutto della nuova Timenet Empoli Pallavolo

È ai nastri di partenza l’attesissimo Campionato Regionale di serie C per la Timenet Empoli Pallavolo, la prima squadra della società giallonera che debutterà ufficialmente domani, sabato 21 ottobre, sul campo di gara del PalAramini. Con un ritardo di due settimane rispetto ai tornei a tutti i livelli, dal provinciale al nazionale, per la suddivisione delle squadre partecipanti a ciascun girone di categoria, le ragazze della Timenet ospiteranno per la prima di Campionato del girone B il Montebianco Volley di Pieve a Nievole (Pistoia) con inizio del match alle ore 21.00.

L’entusiasmo e la voglia di iniziare a giocare non mancano in tutto il team giallonero.

“Finalmente dopo quasi due mesi di preparazione possiamo cominciare a gareggiare – commenta Antonio Genova, Presidente dell’Empoli Pallavolo – sono molto soddisfatto del gruppo che siamo riusciti a formare per affrontare questa nuova sfida, per la maggior parte costituito da ragazze cresciute con noi sin da piccole e altre che giocano per la prima volta nella nostra società. Sono contento che tra loro si sia creata una bella sintonia, ho visto armonia e spirito di squadra tra tutte le giocatrici. Sono particolarmente contento e onorato della scelta compiuta da alcune atlete della precedente stagione sportiva che, pur avendo alle spalle anche esperienza in tornei nazionali di serie B1, hanno subito confermato senza esitazione la loro presenza quest’anno nonostante la proposta di un campionato in serie C. Per quanto riguarda questa stagione, sono molto curioso di vedere cosa sapranno fare le ragazze e dove sapranno arrivare. Sono certo che la fiducia nel gruppo e in tutto lo staff giallonero sia ben riposta”.

La Timenet Empoli Pallavolo, capitanata anche quest’anno dal libero Laura Genova (classe 1997), vede tra le atlete riconfermate Ilaria Bartalini (anno 2001, schiacciatrice), Diletta Donati (2001, schiacciatrice), Alice Falchi (2005, schiacciatrice), Sofia Giraldi (2007, alzatrice) e Chiara Mancuso (2000, centrale) mentre le new entry sono Chiara Benvenuti (2005, opposto), Eva Bernardeschi (2001, centrale), Giorgia Buggiani (2005, alzatrice), Giulia Carli (2005, centrale), Alessia De Nisco (2001, opposto) e Chiara Tagliavia (2002, centrale).

Soddisfatto anche l’allenatore Marco Dani, nuovamente al timone della prima squadra, affiancato dal riconfermato scoutman e preparatore atletico Alberto Cenni.

“È stata una lunga preparazione, adesso tutti non vediamo l’ora di iniziare - conferma coach Dani – abbiamo avuto modo di conoscerci e confrontarci, lavorando intensamente per correggere i nostri difetti e migliorare. Non so come sarà questo Campionato ma ho fiducia nel gruppo e sono contento della risposta delle mie ragazze sia in palestra sia in allenamento. Nelle amichevoli ci siamo potuti confrontare con alcune squadre facendo il nostro percorso e migliorando dal punto di vista tecnico di partita in partita. Speriamo di mettere in atto quanto abbiamo costruito in questi giorni in un torneo che sarà lungo, terminando la regular season a fine aprile 2024. Ci conosceremo meglio sul campo e preferisco non fare nomi ma posso dire che sarà un Campionato tosto perché nel nostro girone ci sono quattro o cinque squadre ben organizzate e con rose importanti create per stare in alta classifica. L’avversario di domani, il Montebianco Volley, è di tutto rispetto, con giocatrici esperte e da non sottovalutare. Il nostro è un bel girone, quindi ogni sabato sarà un banco di prova”.

L’appuntamento per tutti i tifosi gialloneri è per domani alle ore 21.00 al PalAramini di viale delle Olimpiadi che, come sempre, sarà ad ingresso libero