Eco-compattatore di bottiglie, il comune di Fucecchio cerca attività disponibili per gli sconti

In vista dell'installazione di un eco-compattatore per la raccolta di bottiglie in pet, che avverrà prossimamente in piazza Pertini, il Comune di Fucecchio sta cercando attività commerciali, artigianali e di servizio disponibili ad offrire le premialità previste dall'installazione del nuovo macchinario.

L'obiettivo dell'eco-compattatore è quello di separare sin dall’origine i rifiuti in pet da altri flussi di materiali, compattarli, raccoglierli, trasportarli e infine riciclarli meccanicamente presso impianti autorizzati ai fini del riciclo a ciclo chiuso “bottle to bottle”. Per incentivarne l'utilizzo, il Comune di Fucecchio prevede delle premialità a favore delle persone che conferiscono le bottiglie in pet, in base al numero di bottiglie conferite. Utilizzando l'eco-compattatore, infatti, sarà possibile accumulare dei punti attraverso una app scaricata sugli smartphone. Al raggiungimento dell'obiettivo di 200 bottiglie conferite, sarà possibile usufruire di uno sconto di 3 euro su una spesa minima di 20 euro in uno degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio aderenti, che saranno elencati sul macchinario stesso.

"Come Amministrazione, in accordo con il Consiglio comunale, abbiamo deciso di installare in modo autonomo il compattatore facendo una convenzione direttamente con Coripet – spiega l'assessore all'ambiente Valentina Russoniello - in modo da poter unire due obiettivi: la premialità per i cittadini, che otterranno 3 euro di sconto ogni 200 bottiglie, e un supporto alle attività commerciali locali, che potranno aderire al bando appena pubblicato, cosa che non avviene per gli altri impianti brandizzati. L'attenzione verso l'ambiente è crescente da parte dei nostri cittadini, e attraverso queste azioni di economia circolare raggiungiamo la chiusura del ciclo rifiuti legati alla plastica".

I soggetti interessati ad aderire all'iniziativa dovranno presentare la richiesta sull'apposito modulo di domanda, scaricabile dal sito del Comune di Fucecchio al link https://www.comune.fucecchio.fi.it/news/il-comune-cerca-attivita-commerciali-artigianali-e-di-servizio-che-vogliano-garantire-sconti, allegando il proprio documento di identità, e inviandola via pec all'indirizzo comune.fucecchio@postacert.toscana.it entro venerdì 3 novembre.

Per maggiori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al numero 0571 268226 o scrivere all'indirizzo i.palmieri@comune.fucecchio.fi.it.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa