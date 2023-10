Elezioni Castelfranco, aperte le candidatore per scrutinatore e presidente di seggio

È aperta la possibilità di candidarsi come Presidente di seggio elettorale oppure per iscriversi all’albo delle persone idonee a ricoprire il ruolo di scrutatore di seggio elettorale.

Presidente di seggio elettorale

Il Sindaco invita i cittadini, disposti a ricoprire l'incarico di Presidente di seggio elettorale, a fare domanda scritta di inserimento nell’albo delle persone idonee a presidente di seggio elettorale, da presentarsi al Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, entro il mese di ottobre c.a.

Possono assumere detto incarico coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:

- siano elettori;

- non abbiano superato il 70° anno di età;

- siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

- non siano dipendenti dei Ministeri dell'Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti;

- non appartengano alle forze armate in servizio, ne siano medici provinciali, ufficiali sanitari o medici condotti;

- non siano Segretari Comunali né dipendenti dei Comuni normalmente addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali;

- non siano candidati alle elezioni.

Nota bene

• il modulo per la presentazione della domanda può essere scaricato sul sito dell’ente (www.comune.castelfranco.pi.it) o ritirato presso gli sportelli dell’Ufficio Servizi Demografici;

• la domanda non deve essere autenticata;

• chi fa già parte dell'albo non deve rifare la domanda;

• la domanda deve essere presentata entro il giorno 31 ottobre 2023 con una delle seguenti modalità:

- consegnata direttamente all’ufficio protocollo dell’ente in orario di apertura al pubblico;

- inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.castelfranco.pi.it

- inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (solo tramite pec): comune.castelfrancodisotto@postacert.toscana.it

Alla domanda deve essere allegata copia del documento d’identità.

Le richieste di cancellazione dall’albo devono essere presentate entro gli stessi termini.

Per ogni ulteriore informazione, rivolgersi all'Ufficio Elettorale del Comune.

Scrutatore

Il sindaco invita i cittadini, disposti ad essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, a farne apposita domanda entro il 30 novembre 2023.

Possono assumere detto incarico coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:

- siano elettori del Comune;

- siano in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo;

- non siano dipendenti dei Ministeri dell'Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti;

- non appartengano alle forze armate in servizio;

- non siano Segretari Comunali né dipendenti dei Comuni normalmente addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali;

- non siano candidati alle elezioni.

Nota bene

- il modulo per la presentazione della domanda può essere scaricato sul sito dell’ente (www.comune.castelfranco.pi.it) o ritirato presso gli sportelli dell’Ufficio Servizi Demografici;

- la domanda non deve essere autenticata;

- chi fa già parte dell'albo non deve rifare la domanda;

- la domanda deve essere presentata entro il giorno 30 novembre 2023 con le seguenti modalità:

- consegnata direttamente all’ufficio protocollo dell’ente in orario di apertura al pubblico;

- inviata al seguente indirizzo di posta: protocollo@comune.castelfranco.pi.it

- inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (solo tramite pec): comune.castelfrancodisotto@postacert.toscana.it

Alla domanda deve essere allegata copia del documento d’identità.

Le richieste di cancellazione dall’albo devono essere presentate entro gli stessi termini.

Per ogni ulteriore informazione, rivolgersi all'Ufficio Elettorale del Comune Tel. 0571/487337/227/229

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa