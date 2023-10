Empoli chiama Crotone, il Consiglio dei piccoli debutta 'da remoto'

Prima seduta consiliare da ‘remoto’ sulla piattaforma Zoom per il Consiglio comunale delle bambine e dei bambini di Empoli e il Consiglio delle bambine e dei bambini e delle Ragazze e dei ragazzi di Crotone con cui dal giugno scorso è stato sottoscritto un ‘Patto di amicizia’.

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 19 ottobre 2023, alle 18 nella sala consiliare al primo piano del palazzo Municipale, si è svolto il collegamento con Crotone. Presente la scrittrice e facilitatrice, Anna Sarfatti che ‘guida’ tutte le sedute del consiglio dei bambini. All’assemblea consiliare è intervenuta tra gli altri anche la dirigente del Servizio alla Persona del Comune di Empoli, Sandra Bertini.

La distanza non è stata certo un limite in questa occasione e non lo sarà neppure in futuro. La seduta è stata di fatto un momento di incontro e condivisione, un’occasione di conoscenza trai i giovanissimi consiglieri.

“Quando e come è nato il vostro Consiglio? Di quanti Consiglieri si compone? E di che classi? Come siete stati scelti? Vi piace il ruolo di Consiglieri? Quante volte vi siete trovati nel corso dell’anno? Avete un tempo dedicato ai lavori del Consiglio nelle vostre classi? Quali tradizioni ci sono a Empoli e a Crotone?”. Ma anche “Qualcuno di voi pratica sport a livello agonistico? C’è uno sport che caratterizza la vostra città oltre al solito calcio?”. Queste alcune delle domande scambiate dalle due assemblee durante l’iniziativa.

Questa prima riunione ha evidenziato quanto sia importante costituire e fare squadra grazie a un ‘patto’ principi che riassume valori ma anche obiettivi comuni da raggiungere insieme, grazie ad iniziative promosse nelle due città e sempre mettendo al primo posto la forza del confronto e del dialogo.

"Far crescere bambine e bambini in una città che li rende responsabili e protagonisti è il miglior investimento che possiamo fare sul futuro – ha sottolineato la sindaca di Empoli, Brenda Barnini -. Il consiglio delle bambine e dei bambini ha questo obiettivo, come tutte le importanti iniziative e attività che compongono le nostre politiche educative e dell’inclusione. Il momento di confronto fra consigli di bambini è stato importante per far capire ai nostri piccoli che c’è una rete e quindi un modello di società che va fuori da Empoli e che ci coinvolge ".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa