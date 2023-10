Esordio casalingo per i Gialloblu: a Castelfiorentino arriva il Basket Impruneta

Tutto pronto per la prima casalinga. Domani, sabato 21 ottobre, alle 20.30, i ragazzi di Dario Chiarugi si apprestano a ricevere il Basket Impruneta per l’atteso esordio davanti al pubblico di casa (arbitri Galiberti di Firenze, Cammilli di Empoli).

Dopo la bella vittoria conquistata in volata sul parquet di Grosseto, i gialloblu proveranno a bissare il successo anche al PalaBetti contro una squadra che, proprio come la formazione castellana, è reduce da un esordio vincente dopo aver espugnato il campo della Crocetta San Miniato (41-54 il finale). Un sfida che permetterà di testare le ambizioni castellane e, soprattutto, i progressi fisici e tecnici di questa prima parte di stagione.

Nel fine settimana al via anche il campionato di serie C Femminile, con le ragazze del Basket Castelfiorentino che però effettueranno il turno di riposo: esordio, dunque, rinviato alla seconda giornata, in programma sabato 28 ottobre a Viareggio.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa