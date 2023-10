Primeggia Fucecchio tra i 62 progetti per la lotta al cyberbullismo

"Bolle di Bulli" è il progetto per la lotta al cyberbullismo presentato dal Comune di Fucecchio in collaborazione con le associazioni Lilith e Papo#9. Tra i 62 ricevuti dalla Regione Toscana per partecipare allo specifico bando di finanziamento è risultato il migliore ed ha ottenuto la cifra massima ammessa: 8.500 euro da investire in formazione scolastica per la prevenzione dei fenomeni di bullismo.

Fenomeni che in Italia, purtroppo, sono sempre più diffusi. Secondo l'Istat circa il 22% degli episodi di bullismo avviene attraverso mezzi tecnologici e in rete. Per questo il cosiddetto cyberbullismo non è più un fenomeno marginale ma è diventato nel tempo una delle principali piaghe giovanili, con una prevalenza di episodi tra le ragazze. La Regione Toscana per promuovere un uso sempre più consapevole dei dispositivi mobili e dei social media tra i ragazzi ha deciso di finanziare con oltre 365 mila euro i progetti delle amministrazioni comunali.

"Siamo veramente felici - dichiara la vicesindaca di Fucecchio Emma Donnini - che il nostro progetto sia stato apprezzato dalla commissione che ha valutato i programmi presentati. L'attenzione che il Comune di Fucecchio e le associazioni del territorio rivolgono al tema del disagio giovanile e dell'inclusione è stata confermata ancora una volta da questo progetto che abbiamo presentato insieme a due realtà importantissime: una più consolidata come il Centro Aiuto Donna "Lilith" e una di più recente costituzione ma già molto attiva come la onlus Papo#9 che promuove tra i giovani i valori dello sport e della socialità".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa