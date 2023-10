Giardino e giochi rinnovati alla scuola dell'infanzia Tirinnanzi

Un giardino più bello, funzionale e sicuro per i piccoli dell’infanzia “Nino Tirinnanzi” di Greve in Chianti. Sono stati l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Romiti e l’assessore alla Pubblica Istruzione Maria Grazia Esposito a tagliare il nastro dello spazio rinnovato insieme alle maestre e ai bambini della scuola. L’investimento, messo in atto dall’amministrazione comunale per una spesa complessiva pari a 40mila euro, ha reso possibile un restyling integrale dell’area attrezzata di pertinenza del plesso scolastico offrendo una soluzione anche al problema della carenza dell’erba naturale che insisteva in quella zona della scuola.

“Abbiamo installato una nuova pavimentazione in erba sintetica, progettata appositamente per le scuole, - spiega l’assessore Romiti – dove i bambini potranno giocare e divertirsi all’aria aperta in tutta sicurezza, un intervento che ha immediatamente incontrato il gradimento dei bambini e delle maestre”. La riqualificazione del giardino scolastico ha previsto anche l’acquisto e la collocazione nell’area di tre giochi nuovi. Si tratta di un labirinto, uno scivolo ed una sabbiera.

“La presenza delle aree esterne nelle scuole ha un’importante funzione educativa – aggiunge l’assessore Esposito - stimola l’attività motoria e il percorso di apprendimento dei più piccoli attraverso il gioco”. La cultura ludica va di pari passo con quella dell’esplorazione e dei percorsi di autonomia che le bambine e i bambini sviluppano imparando a conoscere e muoversi nel mondo esterno, osservando e giocando nel cortile della loro scuola, facendo esperienze fisiche all’aperto. Ne è convinta la giunta Sottani che ha dedicato consistenti risorse alla risistemazione delle aree verdi e dei parchi pubblici. L’operazione svolta negli ultimi due anni in particolare ha permesso di conferire un nuovo look a 21 giardini presenti in diverse località del territorio, attraverso il rinnovo degli arredi e la sostituzione di alcuni giochi per i bambini.