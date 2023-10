Inaugurazione del nuovo tratto del progetto di turismo sostenibile 'Le vie dell'Acqua'

Finalmente domenica sarà inaugurato un nuovo tratto del progetto di turismo sostenibile, un percorso di mobilità dolce denominato “Le vie dell’Acqua”. Un progetto di RIGENERAZIONE AMBIENTALE, che tiene assieme il valore dell'ambiente, la ricchezza dell'agricoltura, la bellezza dell'arte e della storia del territorio.

Un percorso fatto di itinerari naturali che si dipanano nella piana toccando anche le colline medicee di Carmignano: si tratta del sesto anello, tra percorsi trekking e ciclopedonali, inaugurati e recuperati negli ultimi anni, tutti diretti a comporre una meravigliosa mappa dell’oro blu.

Una rete di sentieri caratterizzata dalla presenza dell'acqua che ne valorizza il ruolo culturale, storico, naturalistico e antropologico, ma anche frutto della depurazione delle acque, del recupero del reticolo idraulico.

Tutti quei piccoli (grandi) lavori per trasformare i nostri fiumi nelle VIE DELL’ACQUA, luoghi quali, di passaggio nella natura incontaminata, spazi di collegamento fra emergenze turistiche e storiche, ma anche posti di incontro e socialità.” Dichiara il Sindaco Edoardo Prestanti.

Il nuovo anello frutto della ricerca dello storico Paolo Gennai, andrà a ripercorrere la traccia lasciata dal primo acquedotto pubblico realizzato a Carmignano sul finire dell’ottocento.

Il ritrovo è fissato alle ore 8.15 presso il Lago Montalbano, via delle Ginestre 12/B – loc. le Ginestre / Verghereto. Sarà offerta una colazione per tutti i partecipanti.

Il percorso ha una lunghezza di circa 13 km, con una difficoltà media, e un tempo di percorrenza stimato in circa tre/quattro ore. “Una occasione per promuovere la bellezza e la qualità della vita di Carmignano e al contempo tili di vita sani,nonchè per favorire il turismo lento sempre più in ascesa negli ultimi anni”. Dichiara l’assessore all’ambiente Federico Migali.

Il progetto è stato finanziato nell’ambito del progetto i Cammini d’acqua promosso da Publiacqua.