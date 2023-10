I vigili del fuoco di Castelfiorentino sono intervenuti alle ore 15:00 a Castelfiorentino in Via Vittorio Niccoli per un incendio all’impianto di aspirazione della segatura in un esercizio industriale. Sul posto sono a lavoro una squadra e un’autoscala per lo spegnimento del silos contenente segatura. Situazione sotto controllo al momento. Non sono note per ora le cause dell'incendio.