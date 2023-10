Infortuni sul lavoro e malattie professionali, nasce l'osservatorio regionale

Studiare i dati, per prevenire. È questo lo scopo dell’osservatorio che la giunta regionale, su proposta dell’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, ha deciso di istituire per rendere ancor più fruibili i dati elaborati dal Cerimp, il Centro di riferimento regionale per l’analisi dei flussi informativi sugli infortuni e le malattie professionali nato nel 2005 e recentemente rafforzato nelle funzioni. Un polo di raccordo, a cui la Regione affida un ruolo strategico. Il via libera al progetto è stato dato nel corso dell’ultima riunione di giunta.

"Mettere in campo nuove azioni per ridurre gli incidenti sul lavoro è uno degli obiettivi che ci siamo posti all’inizio di questa legislatura" dichiara il presidente della Toscana, Eugenio Giani,

"La sicurezza sul lavoro – commenta l’assessore al diritto alla salute Bezzini – è da sempre una nostra priorità politica, sociale e culturale. Con l’osservatorio online il sistema di tutela della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori conoscerà un’evoluzione importante".

"Questo strumento - spiegano presidente ed assessore - permetterà infatti di accrescere la cultura della sicurezza mettendo a disposizione, in modo trasparente, dati e informazioni sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Diventerà inoltre un punto di riferimento per tutti i soggetti coinvolti nei processi di prevenzione nei luoghi di lavoro e sarà utile ad perfezionare gli interventi in questo ambito".

L’osservatorio nei fatti consiste in un sistema informativo regionale per la prevenzione dei danni da lavoro utilizzabile on line e consultabile anche per elaborazioni personalizzate, a beneficio di chi a vario titolo si occupa del tema, tramite il quale sarà possibile acquisire informazioni corrette e semestralmente aggiornate relativamente a infortuni sul lavoro e malattie professionali sul territorio regionale.

L’osservatorio sarà finanziato in due anni con i residui dei proventi delle sanzioni comminate dalle Asl, nel caso di violazioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa