Italia Viva Toscana, Danti confermato presidente regionale

Con la proclamazione degli eletti si è concluso il primo congresso di Italia Viva. A Firenze si è votato domenica 15 dalle 8 alle 20, per la presidenza nazionale, regionale, provinciale e del comune capoluogo della città metropolitana.

Alla presidenza regionale Toscana è stato riconfermato l’eurodeputato Nicola Danti, alla presidenza provinciale è stato eletto il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, mentre alla presidenza comunale confermato Francesco Grazzini.

“Siamo orgogliosi della comunità di Italia Viva - dichiarano i tre neoeletti - che anche a Firenze e in Toscana ha voluto dare un bel segnale di partecipazione. Grazie alle decine di volontari che lo hanno reso possibile, il congresso è stata l'occasione di rafforzare la nostra presenza politica sul territorio ed il rapporto con i nostri iscritti. Adesso siamo già al lavoro per dare un futuro ed una casa a quell'area politica di centro, alternativa a populisti e sovranisti, anche in Toscana, a Firenze, ed in tutti i comuni della provincia.”

Fonte: Italia Viva Toscana