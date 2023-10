La Contrada Samo rinnova il comitato direttivo

In data 17/10/2023 si è svolta l’Assemblea dei Soci della Contrada Samo. All’ordine del giorno c’era il rinnovo delle cariche del Consiglio direttivo per gli anni 2023-2026. Grande affluenza alla riunione con un numero dei soci sempre in aumento per questa Contrada.

Le nuove cariche sono cosi distribuite:

Presidente : Samuele Boldrini

Vice-Presidente : Marco Vigliotti

Tesoriere : Maurizio Boldrini

Segretario : Martina Lumini

Capitano : Lorenzo Puccinelli

Consiglieri :

Simone Battini

Marta Boldrini

Loris Moriani

Sara Napoletano

Maicol Pascale

Il consiglio uscente e la Contrada tutta augurano ai nuovi consiglieri un buon lavoro, auspicando di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati.

Negli anni passati la Contrada Samo grazie alle tante iniziative e all’armonia che si respira dai contradaioli è cresciuta a dismisura, attirando sempre di più grandi e piccoli, questi ultimi considerati pilastri della Contrada del futuro.

Ricordiamo infine gli eventi che si svolgeranno a breve in Contrada : 31 Ottobre Halloween Party e 11 Novembre Cena di Presentazione del Consiglio Direttivo.

Fonte: Ufficio Stampa